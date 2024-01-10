شفق نيوز تنشر ما أسفرت عنه قرعة كأس العراق من مواجهات بين الفرق الكروية

شفق نيوز/ جرى، اليوم الأربعاء، سحب قرعةُ بطولة كأس العراق/ الدور 32، في مقرّ اتحاد الكرة.

وجرت القرعة بحُضورِ النائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وعُضوي المكتب التنفيذيّ غالب الزاملي وأحمد الموسوي، ومدير لجنة المسابقات الدكتور فراس مطشر ومُمثلي الأنديةِ المشاركة، وتم تحديدُ يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لانطلاقِ مباريات الدور الـ 32.

وبعد الترحيبِِ بالحاضرين، قال النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم علي جبار : إن اتحادَ الكرة يسعى إلى أن تكونَ بطولةُ الكأس بالمُستوى الذي يليق بالكرةِ العراقيّة من خلال التنافس المشروع بين الأندية.

وأكد أن البطولةَ مهمةٌ، وتحظى بمتابعةٍ واسعةٍ، والأندية الشريكُ الأساسيّ مع الاتحادِ في رفع المُستوى الفنيّ للعبة، مشيراً إلى أن مبارياتَ البطولة ستقام في الملاعب المرخصة.

وتحدث رئيسُ لجنة المسابقات الدكتور فراس مطشر عن آليةِ المشاركةِ في هذه البطولة، والنظام الذي سيطبق فيها، منوهاً إلى: إن الفرقَ ستلعب بنظام خروج المغلوب واللجوء إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة لحسمِ النتيجة بعد انتهاءِ المباراة بالتعادل.

وأسفرت القرعةُ عن المواجهاتِ الآتية:

النفط - الحسين

الميناء - الديوانية

نوروز - الاتصالات

البحري - زاخو

القاسم - الجولان

نفط البصرة - المصافي

الرمادي - الكرخ

الناصرية - نفط الوسط

سامراء - أمانة بغداد

الحدود - غاز الشمال

الشرقاط - الفهد

عفك - الصناعة

ديالى - مصافي الجنوب

البيشمرگة - الصناعات الكهربائية

الغراف - الكوفة

ميسان - الكرمة