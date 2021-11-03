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شفق نيوز تنشر قائمة بأسماء المُبعدين والمدعوين للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-03T20:18:03+0000
شفق نيوز تنشر قائمة بأسماء المُبعدين والمدعوين للمنتخب العراقي

شفق نيوز / سجلت وكالة شفق نيوز، أسماء اللاعبين المُبعدين من تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم، كما رصدت أسماء لاعبين تم استدعاؤهم ضمن القائمة النهائية للمنتخب، تحضيراً لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية، في العاصمة القطرية الدوحة.

واللاعبون المبعدون، هم: ضرغام إسماعيل، صفاء هادي، سعد ناطق، جستن ميرام، همام طارق، ميثم جبار، وعلاء مهاوي.

أما اللاعبين الذين تمت دعوتهم، فهم: مهند جعاز، ريبين سولاقا، جيلوان حمد، حسين جبار، أحمد فرحان، حسن عبد الكريم، منتظر محمد جبر، علي الحمادي، حسين عمار، ومصطفى ناظم.

وسيواجهُ المنتخب العراقي نظيريه السوري في 11 تشرين الثاني الجاري، على ملعب الغرافة في الدوحة، في تمام الساعة ٨ مساءً، وكوريا الجنوبية التي ستقام أيضاً في الدوحة، يوم 16 من الشهر نفسه، في تمام الساعة ٦ مساءً على الملعب نفسه.

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