شفق نيوز تنشر أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد كرة القدم

شفق نيوز- بغداد

اكتمل عدد المرشحين لمناصب اتحاد كرة القدم، استعدادا لانتخاباته، حيث بلغ عدد المرشحين لرئاسة الاتحاد 4، ومنصب النائب الأول 6 مرشحين، والنائب الثاني 3، وعضوية المكتب التنفيذي 29 مرشحا.

والمرشحون لمنصب رئيس الاتحاد هم كل من يونس محمود، اياد بنيان، عدنان درجال.

فيما ترشح لمنصب النائب الأول، سرمد عبدالاله، فارس عبد الله، سعد الياسري، وسام يوسف، حكيم شاكر، علي جبار.

ولمنصب النائب الثاني، ترشح كل من: علي الاسدي، محمد ناصر.

ولعضوية المكتب التنفيذي، ترشح كل من: غالب الزاملي، خلف جلال، محمود احمد مراد، فرقد عبد الكريم، احمد الموسوي، عماد ياسين، فراس الساعدي، رحيم لفتة، مالح مهدي، محمد عرب، علي خلف، احمد قاسم، غانم عريبي، صابرين حامد شهاب، رشا طالب، فراس بحر العلوم، علي الحارثي، يحيى زغير، كامل زغير عيدان، بدر ناصر، كامل زغير سلطان، نعيم صدام، عبد الحسين الدراجي، رياض عبد العباس، طه عبد الحكيم، يحيى كريم، صدام عزيز، تنيا حسين حسن، كوفند عبد الخالق.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، غلق باب الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي للسنوات الأربعة المقبلة.

وكان المرشحون على المناصب قدموا أوراق ترشيحهم على المناصب والتي أغلق باب ترشيحها الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وحدد المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم في اجتماعه الأربعاء ببغداد 16 أيلول/سبتمبر المقبل موعداً لإجراء مؤتمره الانتخابي.