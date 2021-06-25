شفق نيوز تنشر جدول مباريات المنتخب العراقي في بطولة العرب

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز، جدول مباريات المنتخب العراقي ضمن المجموعة الاولى في بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

وتأهل منتخب البحرين بفوزه على منتخب الكويت بهدفين دون رد ، ليكون ضمن المجموعة ذاتها والتي تضم منتخبات قطر والعراق وسلطنة عمان.

وستكون مباريات المنتخب العراقي في المجموعة على النحو التالي، مباراة العراق وسلطنة عمان في الثلاثين من شهر تشرين الثاني المقبل.

كما سيواجه المنتخب العراقي نظيره البحريني في المباراة الثانية في الثالث من شهر كانون الاول ، ويلاقي نظيره القطري في السادس من شهر كانون الاول المقبل.