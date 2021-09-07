شفق نيوز تنشر تشكيلة المنتخب العراقي أمام ايران

شفق نيوز/ يلتقي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء بتوقيت بغداد مع نظيره الايراني في قطر بثاني مواجهاته ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وتنشر وكالة شفق نيوز التشكيلة المتوقعة للمنتخب العراقي أمام ايران والتي ستتالف من: فهد طالب - علي فائز - احمد ابراهيم- ضرغام اسماعيل-شيركو كريم- صفاء هادي - امجد عطوان - امير العماري - بشار رسن - همام طارق - ايمن حسين.

وكان العراق قد اقتنص نقطة ثمينة من منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الأولى للتصفيات التي أقيمت الخميس في العاصمة سيئول.