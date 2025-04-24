شفق نيوز تكشف كيف تعاقد نادي النجف مع مدرب جديد خلافاً للوائح

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي النجف، رسمياً مع المدرب الجديد ولي كريم، لتولي قيادة فريقها الكروي لما تبقى من مباريات في دوري نجوم العراق للموسم 2024 - 2025، خلفاً للمدرب السابق للنادي عبد الغني شهد الذي قدم استقالته بعد الخسارة الاخيرة أمام القوة الجوية بدوري النجوم بنتيجة 0-3.

وقال مدرب فريق النجف عبد الغني شهد، بتصريح أخير إنه يعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق، لأن "روح الفريق غابت عنا في مباراته امام القوة الجوية في الجولة الـ 29".

ووجه مراسل شفق نيوز، سؤالاً لإدارة النجف عن كيفية تم التعاقد مع مدرب سبق أن درب فريقاً آخر في موسم واحد، ولاسيما أن الاتحاد وضع ضمن شروط ولوائح تمنع فيه السماح لمدرب يقود أكثر من فريق بموسم واحد، إذ سبق للمدرب ولي كريم أن قاد فريق نادي الكهرباء في هذا الموسم".

حيث رد الأمين المالي علي هاشم، على تساؤلات شفق نيوز قائلاً: "أود أن أوضح لكم وللجماهير والوسط الرياضي إننا حصلنا كناد على استثناء من اتحاد الكرة ليحق للمدرب ولي كريم، أن يدرب مرتين".

وأضاف: "لقد بعثنا بكتاب رسمي للاتحاد بهذا الخصوص وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل طبيعي دون خلل"، مبيناً "إننا كإدارة نسعى لدعم الفريق من أجل تحقيق نتائج طيبة والارتقاء إلى مراكز تليق بالكرة النجفية في الأدوار المقبلة".

وثمن هاشم دور المدرب السابق عبد الغني شهد، لما قدمه للفريق من خدمة وجهد يشكر عليه متمنين له التوفيق بمهمة جديدة.

وكان عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي أكد بتصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد يسمح للمدرب أن يقود فريقاً واحداً فقط خلال الموسم"، موضحاً أنه "لا يحق لأي مدرب تدريب أكثر من فريق خلال الموسم الواحد، لاسيما بعد أن شهدت المواسم السابقة عملية استقالة أو إقالة المدربين بشكل كبير جداً".

وأشار إلى أنه "في حال إقالة أو إستقالة المدرب، يحق له الذهاب للعمل مع فرق الدرجات الأدنى".

وأكد الزاملي أن "الاتحاد الزم كل ناد يتعاقد مع مدرب أن يمتلك شهادة البرو وهي أعلى شهادة للمدربين".