شفق نيوز تكشف "حسابات معقدة" في صراع الميناء وديالى للصعود إلى الدوري الممتاز

شفق نيوز/ يدخل اليوم فريقا الميناء وديالى الطامحان للانضمام إلى قافلة فرق الدوري الممتاز لكرة القدم الموسم 2023-2024، في حسابات معقدة بسبب تقارب الحظوظ.

ويمتلك الميناء الذي سيواجه المصافي في الساعة الرابعة في بغداد 43 نقطة بينما يمتلك فريق نادي ديالى الذي سيلاقي الناصرية في ديالى 42 نقطة، وفي حال فوز الميناء مقابل أي نتيجة يخرج بها ديالى امام الناصرية فان الميناء سيتأهل، وفي حال تعادل الميناء وديالى في مبارتيهما اليوم فيتأهل الميناء، أما في حال خسارة الميناء وفوز ديالى فسيتأهل ديالى الى الدوري الممتاز.

ويلتقي عصر اليوم الثلاثاء فريق نادي الميناء ومضيفه فريق نادي المصافي في بغداد، بينما يلاقي في المباراة الثانية فريق نادي ديالى ضيفه فريق نادي الناصرية في ديالى، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ، ويتأهل فريق واحد للدوري الممتاز من المجموعة الثانية وتشهد المنافسات صراعاً قائماً بين الميناء وديالى.

وكان فريق أمانة بغداد ضمن رسمياً عودته للدوري الممتاز ، بعد فوزه على الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل واحد في الجولة الاخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز.

وتصدر أمانة بغداد ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأخيرة الـ(22) برصيد 38 نقطة.

وكان الاتحاد العراقي اصدر كتابا عطفاً على قرار لجنة الاستئناف بالعدد (22 في 2023/4/27)، والمتضمن بالفقرة 4 منه "حرمان جمهور نادي الميناء من دخول الملعب ومرافقة فريقهم إلى نهاية الموسم"، أكد أن العقوبة تسري على حرمان جمهور نادي الميناء على أرضهم المفترضة فقط، ويسمح لهم بالدخول في المباريات التي تجرى على ملعب منافسيهم، وشهد وصول عدد كبير من حافلات مشجعي الميناء الى بغداد قادماً من البصرة لمؤازرة السفانة.