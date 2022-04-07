لجنة المسابقات تحسم ملف الاستقالة وقيادات أمنية تقرر مصير مباراة الحسم

شفق نيوز / كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عودة لجنة المسابقات لممارسة عملها مجدداً بعد التراجع عن استقالتها، وفيما بيّن أن الاتفاق مع اللجنة يشترط عدم التدخل بعملها، أكد أن قرار إقامة مباراة الناصرية وكربلاء تم بالاستعانة بالقيادات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "اتحاد الكرة ولجنة المسابقات عقدا، يوم أمس، اجتماعاً مطولاً بحضور رئيس وأعضاء لجنة المسابقات وتم بحث جميع الأمور المتعلقة بالاستقالة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه "تم الاتفاق على سحب استقالة لجنة المسابقات، والبدء برسم صورة مستقبلية لعمل اللجنة وفق الصلاحيات التي تتيح لها العمل دون تدخلات من جهة أو أي شخص".

وأشار المصدر إلى "استضافة ادارة فريقي كربلاء والناصرية والاستماع لوجهات نظرهم، وبعد إمتزاج رأي القيادات الامنية في كربلاء تم اتخاذ قرار اقامة المباراة في ملعب كربلاء وبدون جمهور".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن، اليوم الخميس، إقامة المباراة المؤجلة بين ناديي الناصرية وكربلاء المؤهلة للدوري العراقي الممتاز يوم 19 من هذا الشهر من دون جمهور، وذلك بعد عقدَ اجتماع برئاسةِ رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وأعضاء المكتب التَنفيذي ولجنة المُسابقات، وذلك بمقره في العاصمةِ بغداد، بحضور ممثلي ناديي الناصرية وكربلاء.

وكان عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجم الأوسي أعلن، في 28 من شهر اذار 2020، عن تقديم رئيس واعضاء لجنة المسابقات استقالات جماعية من العمل في الاتحاد بسبب التدخلات وغياب المهنية في عمل اللجنة.

وجدد الأوسي، يوم الثلاثاء الخامس من نيسان 2022، استمرار أعضاء اللجنة على موقفهم بالاستقالة من الاتحاد وعدم التراجع عنها، مبينا أن تسيير جدول مباريات الدوري الممتاز وضعت في وقت سابق من قبل اللجنة.