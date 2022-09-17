شفق نيوز تطلع الجماهير على الوضع الصحي لـ"إرشيف" الكرة العراقية

تفقدت وكالة شفق نيوز الحالة الصحية لنجم منتخبات العراق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي شدراك يوسف، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الجهاز الهضمي بعد ثبوت انتشار "ورم خبيث" .

وزارت شفق نيوز، النجم الكروي والمعلق الرياضي شدراك يوسف، للاطمئنان على صحته، واستفسرت من ذويه، ونجله الأصغر (رامسون شدراك) الذي أكد أن صحة والده استقرت بعد إزالة الورم بالكامل إلا أنه فقد الذاكرة بالكامل ولا يعرف أحداً ولا يعلم ما يتحدث .

وأضاف نجل الكابتن، خلال حديثه للوكالة، أن "لا يعرف أقرب الناس إليه أولاده وزوجته وأنهم يعتنون به بشكل استثنائي ودقيق كونه يحتاج لاهتمام خاص وتبديل امور طبية ليتسنى له الاستمرار بالحياة".

كما أشار إلى أن "والده خضع لتحليل زرع للتأكد من خلوه من الورم وتبين انه خال من الأورام"، مؤكداً أنهم "متواصلون في إجراء الفحوصات بغية السيطرة على المرض" .

وعانى اللاعب الدولي والإعلامي الرياضي شدراك، منذ مدة طويلة من المرض، ولا توجد أية متابعة حكومية لإنقاذ حياته وإعادة وضعه كما كان في السابق، ولاسيما بعد أن وعد رئيس مجلس الوزراء بإرساله إلى خارج العراق، إلا ان ذلك لم يتحقق لغاية الآن، ولاسيما أن هناك إمكانيات في دول اجنبية لتحفيز إعادة ذاكرته والتخلص من فقدان الذاكرة والتخلص من الورم بشكل نهائي خاصة بعد استجابته للعلاج .

ويعد شدراك يوسف، إرشيف رياضي واسع المعلومات، إذ كان يتمتع بذاكرة عجيبة لاستذكار التاريخ الرياضي الكروي بشأن إحصاء الأهداف والمناسبات التي سجلت من خلالها وعمل مدرباً بعد اعتزاله الكرة واسس مدرسة كروية في قضاء "عنكاوا" باربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد أن هاجر مضطرا وعمل مديرا للقناة العراقية الرياضية فترة التسعينيات، ومسؤولا للقسم الرياضي في قناة عشتار الفضائية، ويعد من بين أبرز المعلقين الرياضيين الى جانب مؤيد البدري وآخرين.

وشدراك يوسف مواليد العام 1942 وهو لاعب عراقي سابق، في مركز خط وسط، لعب ضمن منتخب العراق لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا العام 1972، لعب للمنتخب الوطني بين العامين 1965 و1973، وفاز بكأس العرب في عامي 1964 و1966، ثم قرر الاعتزال بعد تصفيات كأس العالم 1974.