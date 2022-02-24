شفق نيوز تضع التشكيلة الأمثل للمنتخب العراقي ونجوم الكرة يدلون بآرائهم

شفق نيوز/ وضعت وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، التشكيلة المثالية الافضل للمنتخب العراقي لنجوم كرة القدم منذ جيل السبعينيات ولغاية الجيل المعاصر، وقد ارتأت الأخذ بآراء ابرز نجوم الكرة للاعتراض او التصحيح او الاضافة والحذف.

ورأى مراسلنا الرياضي أن التشكيلة الانسب تتألف من: رعد حمودي لحراسة المرمى، ولخط الدفاع عدنان درجال، وناظم شاكر، وغانم عريبي، وحيدر محمود، وفي خط الوسط فلاح حسن، وليث حسين، وحبيب جعفر، ونشأت اكرم، وفي الهجوم حسين سعيد، واحمد راضي.

ونالت هذه التشكيلة استحسان وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الملقب بـ"صخرة الدفاع" عدنان درجال، حيث قال "فعلا انها افضل تشكيلة خلال حقبة معينة كونها تضم خيرة لاعبي العراق اضافة الى نجوم كثر مثلوا كرتنا افضل تمثيل على مر السنين".

واضاف "فقط اضيف لهذه التشكيلة المهاجم يونس محمود كونه لاعباً وهدافاً من الطراز الاول وترك بصمة واضحة في الكرة العراقية".

بينما قال النجم الكروي حسين سعيد "نعم انها تشكيلة مثالية ولكن باعتقادي لا يمكن تعميمها على مر تاريخ الكرة العراقية حتى لا نغبن لاعبين نجوم قدموا الكثير من الانجازات للكرة العراقية فأنا لعبت للمنتخب الوطني 15 عاماً منذ 1976 ولغاية 1990، لذلك زاملت جيل منتصف السبعينيات وجيل الثمانينيات ونجوم كثيرين كالمرحومين ناطق هاشم وعلي حسين وكذلك كريم علاوي وهادي احمد وعلي كاظم، لذلك ممكن تشكيل منتخب كل عشر سنوات فيه نجوم متميزون".

عضو اتحاد الكرة النجم غانم عريبي، هو الآخر أيد هذه التشكيلة وقال "فيها خيرة لاعبي العراق"، مشيرا الى ان "هناك اسماء لا يمكن تهميشها من التشكيلة الامثل للامكانيات الكبيرة التي كان يمتلكها اللاعبون".

وتابع عريبي "اضيف لهذه الاسماء عدداً من النجوم واعتذر من الذين قد انساهم لوفرة النجوم ببلدنا، مثل الشقيقان كريم وخليل محمد علاوي، وباسل كوركيس، وناطق هاشم، واسماعيل محمد، وعلي حسين، وحارس محمد، وقصي منير، وهوار الملا محمد".

اما النجم الدولي حبيب جعفر، فقال "انها التشكيلة الافضل لكنني اود إضافة تشكيلة خاصة بي لا تختلف كثيرا عن تشكيلة شفق نيوز والتي تتألف من، الحارس رعد حمودي، ولخط الدفاع عدنان درجال، وعلي حسين رحيمه على اليسار، وعادل خضير على اليمين، حيدر محمود، ولخط الوسط ليث حسين، ونشأت اكرم، وسعد قيس، وللهجوم حسين سعيد، احمد راضي، يونس محمود".

فيما قال ليث حسين "أؤيد هذه التشكيلة الرائعة التي تذكرنا بأبرز نجوم الكرة العراقية مع وجود اسماء كبيرة اخرى لم تذكر لوفرة اللاعبين الرائعين، اذ كان المدرب آنذاك يحتار من يسحب لقائمة المنتخب الوطني للمستويات العالية التي تمتلكها الكرة العراقية".

واضاف حسين "أود ان اضيف اسمان للتشكيلة المثالية التي وضعتها شفق نيوز، وهما سعد قيس للوسط، وسعد عبد الحميد للهجوم".