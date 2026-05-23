شفق نيوز تستطلع آراء الفائزين بانتخابات اتحاد الكرة العراقي

بعد انتهاء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أكد أعضاء الاتحاد الفائزون في الانتخابات، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمرشحين، أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جماعياً يهدف إلى تطوير الكرة العراقية ودعم المنتخبات الوطنية، مشددين على أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات السابقة لتحقيق طموحات الجماهير.

وقال عضو الاتحاد الجديد والحاصل على أعلى عدد من الأصوات عماد ياسين، لوكالة شفق نيوز، إنه سيعمل مع زملائه على تطوير الكرة العراقية والارتقاء بمستوى اللعبة خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن شكره وتقديره للهيئة العامة على الثقة التي منحته إياها، ومؤكداً أنه سيكون عند حسن الظن إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي من أجل خدمة الكرة العراقية.

وأضاف ياسين أن جميع أعضاء الاتحاد يسعون للعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن الأسماء المنتخبة تمتلك خبرات رياضية وإدارية قادرة على دعم مسيرة كرة القدم العراقية وتحقيق أهدافها المستقبلية.

من جانبه، بارك عضو الاتحاد أحمد الموسوي السابق، والفائز في عضوية جديدة للاتحاد، ليونس محمود وللأعضاء الفائزين في الانتخابات، مشيداً بالدور الذي قدمه الكابتن عدنان درجال وأعضاء الاتحاد السابق خلال الفترة الماضية.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز إن الأعضاء السابقين أسهموا في تطوير الكرة العراقية وتركوا بصمة واضحة في عمل الاتحاد، معرباً عن أمله باستمرار النهج التطويري في المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد عضو الاتحاد غالب الزاملي، وهو أحد الأعضاء الفائزين في عضوية الاتحاد الجديد، أن الاتحاد الجديد سيواصل ما بدأه الاتحاد السابق، مشيراً لوكالة شفق نيوز، إلى أن الأسماء المنتخبة تحظى باحترام الوسط الرياضي.

أما المرشح السابق لرئاسة الاتحاد أياد بنيان، فقد وصف الانتخابات بأنها كانت نزيهة وشفافة، مقدماً تهانيه ليونس محمود بمناسبة فوزه، ومتوقعاً له النجاح في مهمته المقبلة، مشيراً إلى أن جميع الأسماء المنتخبة تمتلك تاريخاً مشرفاً في خدمة الكرة العراقية، معرباً عن أمله في أن يحقق الاتحاد الجديد تطلعات الشارع الرياضي.

في السياق ذاته، قال صباح قاسم، العضو الجديد في الاتحاد، إن خدمة الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية ستكون أولوية المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية استكمال العمل الذي بدأه الاتحاد السابق، والعمل بروح المسؤولية والتعاون مع الهيئة العامة التي ستبقى داعماً ورقيباً في الوقت نفسه.

من جهته، أوضح عضو الهيئة العامة مشتاق كاظم أن الأسماء الفائزة تبعث على التفاؤل، مشيراً إلى أن الكابتن عدنان درجال سيبقى اسماً كبيراً في تاريخ الكرة العراقية رغم عدم فوزه.

ودعا كاظم، عبر وكالة شفق نيوز، الأعضاء الجدد إلى العمل الجاد وفق استراتيجية واضحة للنهوض بالكرة العراقية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة ستواصل تقديم المقترحات ومعالجة الأخطاء بما ينسجم مع طموحات الجماهير.

وفي ختام التصريحات، كشف العضو السابق كوفند عبد الخالق سبب انسحابه من الترشح لمنصب نائب الرئيس، موضحاً أن قراره جاء استجابة لرغبة أندية إقليم كوردستان.

وختم كاظم حديثه بالقول إن المرحلة الجديدة برئاسة يونس محمود ستشهد تطوراً ملموساً للكرة العراقية.

وفاز يونس محمود بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد حصوله على 38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً للرئيس السابق عدنان درجال، فيما نال المرشح الثالث أياد بنيان صوتاً واحداً.

كما فاز سرمد عبد الإله بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد بعد حصوله على 44 صوتاً، فيما حصد محمد ناصر المنصب الثاني بالعدد ذاته من الأصوات، خلال انتخابات أُجريت في بغداد بحضور الجمعية العمومية، وشهدت انسحاب كوفند عبد الخالق وإبطال ورقتي اقتراع.