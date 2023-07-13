شفق نيوز ترصد آخر صفقات انتقالات اللاعبين المحليين والمحترفين للموسم المقبل

شفق نيوز/ بدأت ادارات الأندية لاسيما الجماهيرية منها تتسابق لضم لاعبين محليين ومحترفين لتعزيز صفوف فرقها الكروية مبكراً استعداداً للموسم الكروي المقبل.

ورصدت وكالة شفق نيوز آخر تعاقدات اللاعبين المحليين والمحترفين وانتقالاتهم لتمثيل فرق من الدوري العراقي الممتاز اندية خارجية للموسم المقبل 2023-2024.

وشهدت التعاقدات انتقال حارس القوة الجوية فهد طالب ومهاجم نادي الزوراء علي يوسف الى نادي صنعت نفط عبادان الإيراني.

بينما عزز نادي القوة الجوية صفوفه بلاعب النفط حسن داخل ومدافع الكرخ مصطفى وليد، كما خطف المهاجم البرازيلي لوكاس شالون قادماً من الكرخ، وتعاقد مع المدافع الدولي الموريتاني بكاري نداي قادماً من الحدود.

واتفقت ادارة الشرطة مع لوكاس سانتوس لتمثيل فريقها الكروي للموسم المقبل قادماً من نفط الوسط.

وأصبح اللاعب الدولي الموريتاني "محمد سويعيد" أولى صفقات الطلبة للموسم الجديد قادما من الحدود.

كما أبرم الحدود أولى صفقاته للموسم المقبل بضمه لمتوسط الميدان الكاميروني "ناثانيل نانكولو" قادماً من فريق صحار العماني.

في حين أكد اللاعب يوسف فوزي ان الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الكرخ، والزوراء الأقرب لضمه للموسم المقبل.

وقدمت ادارة نادي الطلبة عرضاً للاعب منتخب سوريا عمر السومة من أجل التعاقد معه وتمثيل فريقها الكروي الموسم المقبل.

بينما قدم نادي الزوراء عرضاً للاعب العاجي يانيك زكيري للإنضمام لفريقها الكروي للموسم المقبل.

وعاد لاعب المنتخب العراقي مهند علي الى نادي الدحيل بعد نهاية فترة الاعارة مع السيلية ليدخل معه الفريق في معسكره التدريبي الحالي.

وانتقل لاعب الكهرباء علي جاسم رسمياً إلى انطاليا سبور لمدة 4 سنوات على ان يلتحق بمعسكر الفريق التركي مطلع الأسبوع المقبل.

وجدد الصفاقسي التونسي تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي حسين علي لموسم واحد، وانضم لاعب المنتخب العراقي علي عدنان رسمياً لنادي مس رفسنجان الإيراني لتمثيله الموسم المقبل.