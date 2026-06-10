شفق نيوز ترصد "الميركاتو العراقي".. صفقات وتجديد عقود قبل انطلاق الموسم

شفق نيوز- بغداد

انطلقت تحركات الأندية العراقية مبكراً في سوق الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الكروي 2026-2027، وسط سباق محموم لإبرام الصفقات وتجديد العقود وحسم ملفات الأجهزة الفنية، في مؤشر على موسم مرتقب يتوقع أن يشهد منافسة قوية على لقب دوري نجوم العراق.

وشهد نادي القوة الجوية نشاطاً لافتاً بتعاقده مع لاعب الغراف عباس فوزي والمدافع كرار علي، ضمن مساعيه لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي المقابل، أعلن نادي الشرطة رحيل لاعبه مندي إلى نادي الظفرة الإماراتي لخوض تجربة احترافية جديدة، كما ودع اللاعب أمير صباح الفريق رسمياً بعد نهاية مشواره مع النادي، كما يقترب الشرطة أيضاً من حسم صفقة مصطفى وليد، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع القوة الجوية بسبب خلافات مالية.

من جهته، حافظ نادي زاخو، على استقرار تشكيلته الأساسية عبر تجديد عقود تسعة لاعبين دفعة واحدة، هم أمجد عطوان وشيركو كريم وجوزيف ماوريسيو ونوربينيو وأسامة رشيد وأليو آدم وتيجاني ديوتي وشفان جميل وحميد حاجي.

وواصل نادي النفط نشاطه في سوق الانتقالات بتوقيع المهاجم أوباري وتجديد عقد المدافع الغاني محمد حبيب، إضافة إلى تجديد عقد سيف كريم والتعاقد مع الحارس علي ياسين قادماً من دهوك، فيما أعلن جعفر عبيس رحيله عن الفريق.

أما نادي دهوك، فدعم صفوفه بعدد من الأسماء البارزة، أبرزها كميل سعدي ومهند جعاز وريوان أمين ويونس حمود ومحمود المواس، في وقت يدرس فيه اللاعب أندريه أندري السناطي ثلاثة عروض من الزوراء والطلبة والموصل، إلى جانب خيار تجديد عقده مع دهوك.

وفي الميناء، قررت الإدارة الإبقاء على المدرب حسين عبد الواحد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، فيما تعاقد الكرمة مع علاء سعد قادماً من نفط ميسان، وضم الجولان اللاعب نهاد محمد قادماً من الكهرباء.

وشهد نادي الطلبة رحيل المحترف ماسوفا واللاعب ماسيس أرتين بعد انتهاء ارتباطهما بالنادي، بينما غادر الحارس الكرواتي أنتونيو صفوف نفط ميسان بسبب التعديلات الجديدة الخاصة بلوائح حراس المرمى في دوري نجوم العراق.

كما أعلن تقي فلاح نهاية مشواره مع نوروز، في حين ودع خضر علي نادي الكهرباء، وغادر الظهير الأيسر حسن عاشور نادي نوروز موجهاً رسالة شكر إلى الإدارة والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين وجماهير الفريق.

وعلى صعيد الأجهزة الفنية، أخفق نادي أربيل في التوصل إلى اتفاق مع المدرب باسم قاسم لتجديد عقده، قبل أن يحسم تعاقده مع المدرب لؤي صلاح لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وتعكس هذه التحركات المبكرة رغبة الأندية العراقية في ترتيب أوراقها الفنية والإدارية مبكراً، استعداداً لموسم ينتظر أن يكون تنافسيا في دوري نجوم العراق.