شفق نيوز ترصد "الانتقالات الشتوية" للاعبي الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ نفت ادارة نادي النجف فسخ مدافع وقائد نادي النجف محمد عبدالزهرة "ابو حالوب" عقده مع نادي النجف، فيما قامت عدة اندية بتعزيز صفوف فرقها بلاعبين جدد.

وذكر علي هاشم عضو إدارة نادي النجف لوكالة شفق نيوز؛ ان "ابو حالوب باق مع النجف وما اثيرة مجرد اشاعات وكلام عار عن الصحة".

واضاف ان "ادارة النادي وقعت كشوفاتها مع اللاعب مازن فياض لتمثيل فريقها الكروي قادما من نادي اربيل لما تبقى من الموسم الكروي الحالي".

وضمن سلسلة تعاقدات الاندية مع اللاعبين التي رصدتها شفق نيوز كان أبرزها انتقال لاعب الشرطة امجد وليد الى الطلبة بعقد يستمر لغاية نهاية الدوري الحالي.

واختتم الشرطة تعاقداته الشتوية بصفقة المحترف اليمني ناصر محمدوه قادما من نادي نفط الوسط لغاية نهاية الموسم الحالي

وعزز نادي الزوراء صفوف فريقه الكروي بلاعب المنتخب السوري علي بسام ولاعب المنتخب اليمني عمر الداحي، خلال الانتقالات الشتوية لغاية نهاية الموسم.

كما تم تسجيل انتقال لاعب نادي الكهرباء محمد إبراهيم إلى نادي الصناعة لنهاية الموسم الحالي.