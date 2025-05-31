شفق نيوز تحضر تدريب المنتخب العراقي: وضعنا ممتاز باستثناء هذا الأمر (صور)

شفق نيوز/ رافقت وكالة شفق نيوز، يوم السبت، الحصة التدريبية السادسة للمنتخب العراقي لكرة القدم، في ملعب جذع النخلة الدولي قي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

‏وتأتي هذه التدريبات استعداداً لمباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة في البصرة في الخامس من شهر حزيران/يونيو المقبل.

وقال يوسف الأمين لاعب خط الوسط في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تحضيرات المنتخب للمباريات المقبلة جيدة جداً، خاصة مع المدرب الجديد غراهام أرنولد وكادره المساعد".

وأضاف، "لدينا مبارتين أشبه بالنهائي، وتركيزنا الحالي على مباراة كوريا، ونعد جماهيرنا بالفوز".

من جهته، ذكر سعد ناطق، مدافع المنتخب، في المؤتمر نفسه، أن "المدرب الجديد أصبحت لديه نظرة واضحة للاعبين، والفريق عموماً في وضع ممتاز باستثناء غياب أيمن حسين وإصابة مصطفى السعدون، لكن اللاعبين الباقون سيقدمون المستوى المطلوب".

وأكد، أن "وضع الفريق حالياً أفضل مقارنة بالفترات السابقة، ونأمل استثمار هذا التحسن ودعم الجماهير لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط".

ويستضيف المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس الموافق 5 حزيران/يونيو المقبل، عند الساعة 9:15 مساءً.