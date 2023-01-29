شفق نيوز تتقصى خفايا الانقسامات في اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الأحد، عن خفايا الانقسامات والخلافات داخل منظومة اتحاد الكرة.

وأعرب الزاملي في حديث لوكالة شفق نيوز، عن "استغرابه من هذه المحاولات والتلفيقات غير الصحيحة التي تستهدف منظومة اتحاد الكرة"، مضيفاً "أننا جميعا نعمل بنفس واحد الى جانب رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال الذي نحمل له كل الاحترام ونقدر عمله وما قام به من دور في انجاح انشطة الاتحاد وبطولة خليجي 25".

وتابع، "نحن أعضاء الاتحاد نعلن عن تمسكنا الشديد بدرجال للنفس الأخير، ونؤكد وحدتنا وترابطنا وعملنا من اجل اعلاء شأن الكرة العراقية في المرحلة المقبلة فلا داعي للمحاولات البائسة".

ودعا الزاملي الإعلام والشارع الرياضي الى "ان يقفوا الى جانب اتحاد الكرة بغية تطوير الكرة العراقية وبناء منتخب يبلغ كأس العالم عام 2026".

وتداولت الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أخبارا تفيد بوجود خلافات وانقسامات بين رئيس وأعضاء الاتحاد انعكست سلباً على أداء الاتحاد وتفاقم الانقسامات بين الرئيس والأعضاء.