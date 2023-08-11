شفق نيوز تتقصى الوضع الصحي للكابتن شرار حيدر: بانتظار معجزة

شفق نيوز/ ما زال لاعب المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر يدخل في غيبوبة منذ 15 يوماً، ووضعه الصحي حرج جداً، وفقاً لما قاله مصدر مقرب من الكابتن لوكالة شفق نيوز.

وذكر المصدر، أن "شرار حيدر مازال في غيبوبة تامة منذ 15 يوماً ولم يتغير وضعه منذ تعرضه للغيبوبة ولحد الان".

وأكد، أن "وضع شرار في خطر كبير ومحرج اذ لم يطرأ اي تحسن على حالته الصحية ولا شيء يدعونا للتفاؤل من أجل شفائه".

وكشف المصدر ان "سبب الغيبوبة يعود الى تلف في خلايا دماغه والتهاب حاد في الصدر مما عرضه الى انقطاع تام يهدد حياته"، مبينا ان "ذلك جعل وضعه مقلقاً وحرجاً لا يدعو للاطمئنان نهائياً".

واشار الى ان "حب شرار للحياة جعله متمسكاً بها وابقاه يعيش إلى الآن"، مؤكداً ان "كل الفحوصات والتحاليل التي تجرى له ايجابية لكن تلف الدماغ ادى الى فقدان وعيه واربك وضعه العام".

وتابع أن "كل من يعرفه من شخصيات رياضية وعامة وسياسية في تواصل واتصال مستمر مع ذويه ومع الأطباء في إحدى المستشفيات بتركيا الذي يرقد فيه"، لافتا الى ان "شرار بحاجة الى معجزة الهية تنقذ حياته وتخرجه من محنته".

وشرار حيدر من مواليد 1968 وهو خريج كلية الآداب قسم الإعلام ولاعب كرة قدم سابق للمنتخب العراقي، لعب لنادي الرشيد العراقي، ولعب في خط الدفاع وكان يتميز بالصلابة الجسمانية ودقة مراقبة الخصم. وهرب من العراق بعهد حكم صدام حسين وذهب إلى الجزائر وانظم إلى نادي شباب باتنة مع رفقة زميله سعد قيس.

عاد الى العراق بعد الغزو 2003 من أجل إعادة بناء الرياضة العراقية وظل سنوات طويلة يحاول دون جدوى، ثم غادرها بعد تنازله عن رئاسة نادي الكرخ وعاد إلى لندن ليكمل حياته هناك كونه يحمل الجنسية الانكليزية اضافة للعراقية ، وذلك بعد أن فشلت مساعيه في تصحيح أوضاع الكرة العراقية حيث رشح عدة مرات لمنصب وزارة الشباب والرياضة لكنه لم يحالفه الحظ.