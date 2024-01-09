"شفق نيوز" تتقصى الحقيقة.. الشرطة وزاخو يتفقان على "خطأ" الاتحاد والأخير يقر: عدلنا الاجراء

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي زاخو عمار فرهاد، اليوم الثلاثاء، وجود تدخلات وضغوطات مورست على الاتحاد العراقي لكرة القدم جعلته يلغي قرار العقوبة التي أصدرها بحق الشرطة باعتباره خاسراً امام زاخو لعدم التزامه بلوائح الاتحاد، وفيما نفى الشرطة ممارسة هذه الضغوط، اكد الاتحاد "خطأ" قراره بخسارة القيثارة الخضراء وتعديل ذلك فيما بعد وفقا للوائحه.

وقال فرهاد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد تراجع عن قرار إلغاء العقوبة بحق نادي الشرطة وعده غير قابل للاستئناف، وبعد ان شعرنا بالغبن والاجحاف قررنا تدويل القضية واللجوء إلى محكمة (كاس) الدولية، وشخصياً سأرفع القضية، واتابعها بنفسي كوني محامياً، ولديّ شهادة الماجستير بالقانون، وسنسعى لاعادة القرار لصالحنا وضمان حقنا".

من جانبه قال عضو ادارة الشرطة، الناطق الرسمي، تحسين الياسري في حديث لوكالة شفق نيوز ان "كلام رئيس نادي زاخو غير دقيق فلم نستخدم الضغط، ولا العلاقات في استرداد حقنا، موضحا أن "اللائحة صدرت بعد قيامنا بالتعاقدات مع المحترفين، وكان الاتحاد مخطئاً كما اسلف رئيسه عدنان درجال في احدى تصريحاته حينما قال: إن الخطأ وارد من الاتحاد بشأن تقدير التوقيت في اصدار اللائحة".

واوضح الياسري ان "موعد تسجيل اللاعبين للموسم 2023-2024 بدا يوم 15 من آب الماضي وغلق يوم 15 تشرين الأول من العام الماضي، وخلال هذه الفترة التي وضعها الاتحاد وبعد إتمام التعاقدات لم يبلغنا الاتحاد باللوائح، وتحديد مستويات لاعبي منتخبات الدول التي سنتعاقد معها، وبهذا اصبح من حقنا ان نعترض ونكسب الاعتراض، فنحن غير مشمولين بالمساءلة والعقوبة وهذا حق من حقوقنا".

من جانبه اكد امين سر اتحاد الكرة محمد فرحان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "التبليغات المرسلة الى الاندية كافة بخصوص لوائح الانضباط والمسابقات وتوجيهات تسجيل اللاعبين جاءت متأخرة جدا وبفترة قليلة من بدء الدوري"، مبينا أن "هناك تعاقدات للاعبي نادي الشرطة الرياضي كانت قبل وصول هذه التعليمات للأندية، وأن التأخير لا يتحمله نادي الشرطة الرياضي و أي نادٍ آخر، وإنما يتحمله ضعف اجراءات التبليغ في الاتحاد العراقي لكرة القدم".

واضاف ان "ما ورد بطلب مراجعة القرار من قبل نادي الشرطة الرياضي، وما تضمنه من ادلة جديدة ومؤثرة في قرار اللجنة عليه تقرر يأتي: الغاء قرار اللجنة المرقم 5/ ل ض في 17 / 12 / 2023 المتضمن: معاقبة نادي الشرطة الرياضي بخسارة نتيجة المباراة المقامة بتاريخ 8 كانون الأول من العام الماضي بواقع 0-3 وبغرامة مالية قدره ، 15 مليون دينار عراقي، ومعاقبة مشرف نادي الشرطة الرياضي ، على جويد حريجة بالإيقاف لمدة شهرين، واعتبار إجراءات تسجيل اللاعبين المحترفين صحيحة لأنها جاءت قبل صدور هذا القرار على أن تطبق لائحة المسابقات بشأن عدد اللاعبين المحترفين اعتبارا من الجولة المقبلة الـ 13 لمنافسات دوري نجوم العراق 2023-2024".