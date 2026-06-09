شغف كرة القدم يجمع كبار وصغار القرى البابلية على ساحات ترابية (صور)

شفق نيوز- بابل

بعيداً عن صخب المدن والملاعب الحديثة ذات العشب الصناعي، تتواصل في قرى قضاء القاسم جنوبي محافظة بابل حكاية عشقٍ قديمة لكرة القدم، يكتب فصولها يومياً أطفال وشباب وكهول حيث يجتمعون على الساحات الترابية التي أصبحت جزءاً من هويتهم الاجتماعية والرياضية.

في ساحة "البو شامة" وساحة "آل نايف"، لا تقتصر المباريات على فئة عمرية محددة، بل تجمع أجيالاً مختلفة تحت هدف واحد يتمثل في الاستمتاع باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

ومع ساعات المساء، تتحول الأراضي الترابية وسط الحقول والبساتين إلى ملاعب نابضة بالحياة، تتعالى فيها الهتافات وتشتد المنافسة بين الفرق المحلية.

ويؤكد عدد من اللاعبين لوكالة شفق نيوز، أن ممارسة كرة القدم على الأرض الترابية تمنحهم قدرة بدنية أكبر وتحملاً أعلى مقارنة بالملاعب ذات العشب الصناعي، فضلاً عن أنها تبقيهم على تماس مباشر مع طبيعة قراهم وأجوائها الريفية.

كما يرى الأهالي أن هذه الساحات أسهمت في إبعاد الشباب عن الفراغ وتعزيز الروح الرياضية والتواصل الاجتماعي بين أبناء المنطقة.

ورغم بساطة الإمكانيات، يبقى الحلم حاضراً في أذهان اللاعبين الصغار الذين يرتدون قمصان نجومهم المفضلين ويطمحون إلى تمثيل الأندية والمنتخبات العراقية يوماً ما.

ويزداد هذا الحلم بريقاً مع تأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب دام 40 عاماً، حيث سيخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

وبينما تتزايد أعداد الملاعب الخماسية في المدن، تبقى الساحات الترابية في قرى جنوب بابل القاسم شاهداً على أن الموهبة والشغف لا يحتاجان إلى منشآت حديثة بقدر حاجتهما إلى الإرادة والحب الحقيقي لكرة القدم.

هنا، في ساحة "البو شامة" وساحة "آل نايف"، لا تُقاس قيمة اللعبة بنوعية الأرضية أو حجم المدرجات، بل بضحكات الأطفال، وحماس الشباب، وخبرة الكبار الذين ما زالوا يركضون خلف الكرة بالشغف ذاته الذي حملوه من سنوات طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بابل رفدت العديد من فرق النخبة لكرة القدم بلاعبين بارزين وبعضهم أصبحوا نجوماً في المنتخبات العراقية، كما استطاع فريق القاسم أن يحجز له مكاناً بارزاً في دوري نجوم العراق لأربعة مواسم متتالية قبل أن يهبط إلى الدوري الممتاز في الموسم الأخير 2025-2026 بسبب الأزمة المالية.