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شغب واعتراضات ينهيان مباراة قبل موعدها وثلاثة انتصارات في دوري الدرجة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-18T15:19:39+0000
شغب واعتراضات ينهيان مباراة قبل موعدها وثلاثة انتصارات في دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ست مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى العراقي لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي دهوك على ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ بنتيجة 2 - 1، وفوز فريق نادي الرمادي على ضيفه فريق نادي ميسان بنتيجة 3- 1، وفوز فريق نادي الدفاع المدني على ضيفه فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 2 - 1.

وتعادل فريق نادي الصليخ مع نادي الكوفة سلبيا 0-0، كما تعادل فريق نادي عفك مع ضيفه فريق نادي الحدود ايجابياً 1-1.

ولم تكتمل مباراة فريق نادي العلم وفريق نادي المرور بسبب إنهائها من قبل الحكم في الدقيقة سبعين بسبب الاعتراضات والشغب.

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