شعلة أولمبياد باريس: مصنوعة من الصلب بتصميم أنيق

شفق نيوز/ كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في باريس عن تصميم شعلة المصمم الفرنسي ماثيو ليهانور اليوم الثلاثاء، ضمن أسبوع من الأنشطة التي تبدأ عدا تنازليا لمدة عام حتى الافتتاح يوم 26 يوليو/ تموز 2024.

والحامل الذي سيستخدم في حمل الشعلة الأولمبية حول فرنسا، وفي آخر محطاتها في مراسم افتتاح ألعاب باريس 2024 يوليو/تموز المقبل، مكون من أسطوانة ملساء باللون الفضي من الصلب المعاد تدويره الذي أصقل بشكل أنيق على جانبيه.

وقال المنظمون إن ألفي شعلة- 5 مرات أقل من نسخ سابقة من الأولمبياد- ستنتج من صلب معاد تدويره.

ويزن كل منها نحو 1.5 كيلوغرام، وطولها 70 سنتيمترا.

وستستخدم باريس نفس التصميم للأولمبياد وبطولة البارالمبياد التي تليها.

وبمجرد إشعالها في أولمبيا القديمة في اليونان، ستنقل الشعلة على متن زورق إلى مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا.

وسيبدأ نقل الشعلة من هناك يوم 8 مايو، ويشارك أكثر من عشرة آلاف حامل للشعلة في حملها، ليضيء آخرهم المرجل في مراسم الافتتاح.