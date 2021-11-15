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شعلان عبد الكاظم رئيساً.. اتحاد المصارعة ينتخب مجلس ادارته لاربع سنوات مقبلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-15T17:30:33+0000
شعلان عبد الكاظم رئيساً.. اتحاد المصارعة ينتخب مجلس ادارته لاربع سنوات مقبلة

شفق نيوز/ جرت في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، انتخابات الهيئة الادارية لاتحاد المصارعة لاربع سنوات مقبلة بحضور 82 من بين 116 عضواً وهو عدد الهيئة العامة.

وأسفرت النتائج عن فوز شعلان عبد الكاظم رئيساً للاتحاد وحصل على 77 صوتاً ، ومهدي حسن اسماعيل نائبا بالاجماع.

والاعضاء هم حسين كاظم حسين وحصل على 79 صوتاً، وهادي مهدي واجد وحصل على 78 صوتاً، ونصير عبود محسن وجمع 78 صوتاً، وطه رمضان طه وجمع 78 صوتاً، وقيصر غالب جاسم وجمع 77 صوتاً، وزهير شوكت جاسم وجمع 77 صوتاً.

وجرت الانتخابات وفق قانون الاتحادات رقم 24 عام 2021 النافذ وحسب النظام الداخلي للاتحاد عام 2021.ط

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