شعبان وشنيشل ونصيف "الأفضل" في الجولة 37 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حصل مدرب فريق الكرخ المصري هيثم شعبان الأفضل في الجولة السابعة والثلاثين بعد قراءة ناجحة لمباراة فريقه والفوز المستحق على فريق نفط البصرة بهدف دون مقابل .

كما تم اختيار حارس مرمى الميناء جعفر شنيشل الحارس الأفضل في الجولة 37 ، تصديات حاسمة وشباك نظيفة في مباراة الميناء مع الطلبة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبعد تألقه وتسجل هدفين في مرمى كربلاء التي انتهت لصالح اربيل بنتيجة 4-1، تم اختيار لاعب اربيل محمد قاسم نصيف الأفضل في الجولة السابعة والثلاثين.

وكان لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين، حسم بنسبة كبيرة لقب هداف دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024.