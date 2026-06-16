"إشعار في منتصف الليل".. إيران: أُجبرونا على مغادرة أميركا بعد مباراة نيوزيلندا

شفق نيوز- متابعة

كشف المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم أمير قلعة نويي، يوم الثلاثاء، أن بعثة منتخب بلاده أُبلغت بضرورة مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى مقر إقامتها في المكسيك بعد ساعات قليلة من افتتاح مشوارها في كأس العالم 2026 بالتعادل (2-2) أمام نيوزيلندا.

وقال قلعة نويي، إن المنتخب لم يُمنح الوقت الكافي للاستشفاء عقب المباراة، مبيناً أن البعثة تلقت إشعاراً بضرورة مغادرة الأراضي الأميركية فوراً والعودة إلى معسكرها في مدينة تيخوانا المكسيكية.

وأضاف: "بعد مباراة اليوم قالوا لنا يجب أن تغادروا فوراً ومن المهم جداً بالنسبة لنا أن نحصل على وقت للاستشفاء، لكن طُلب منا الصعود إلى الطائرة والعودة إلى معسكرنا، وهذا الأمر يسبب لنا الكثير من المتاعب".

وأوضح المدرب الإيراني أنه لا يعلم الجهة التي أصدرت القرار، قائلاً: "لا نعرف لماذا يعيدوننا. أعتقد أن الأمر غريب، وهناك أشخاص آخرون يخططون لنا، والقرار الخاص بنا يُتخذ في مكان آخر".

وأشار إلى أن الخطة الأصلية كانت تقضي بوصول المنتخب قبل المباراة بيومين والبقاء ليلة إضافية بعد اللقاء من أجل التعافي، قبل العودة إلى المكسيك في اليوم التالي.

وأضاف: "كان من المفترض أن نبقى هذه الليلة للتعافي ثم نعود غداً وقت الظهيرة، لكن لا نملك أي فكرة عن سبب تغيير البرنامج".

وختم قلعة نويي تصريحاته بالقول: "أعتقد أن منتخبنا ربما يكون الأكثر تعرضاً للظلم في هذه النسخة من كأس العالم".

وكان المنتخب الإيراني قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لكل منهما، قبل أن يتوجه مباشرة إلى مدينة تيخوانا المكسيكية التي تبعد نحو 140 ميلاً عن موقع المباراة.