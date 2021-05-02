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شروط وضوابط لدوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-02T13:25:12+0000
شروط وضوابط لدوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة التطبيعية، يوم الأحد، قرارات عدة خاصة بمباريات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز المقرر انطلاقها غدا.

وقررت الهيئة "منع دخول الجمهور إلى الملاعب أثناء مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ حسب تعليمات وتوجيهات خلية الأزمة الصحية، وبعكسه يعدّ الفريق المستضيف خاسرا (صفر-٣) مع غرامة مالية، وفي حال تكرار ذلك تنقل مبارياته خارج أرضه وفي ملعب محايد".

وأشارت إلى أن "لجنة المسابقات ألغت الإنذارات وحالات الطرد التي حصل عليها اللاعبون والملاكات التدريبية في الأدوار التمهيدية والتصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى على الأندية الثمانية والعشرين كافة، كما سمحت بدخول أعضاء الهيئة الإدارية للفريقين المتباريين وحضور المباريات، وعددهم عشرة أشخاص فقط".

واشترطت التطبيعية، على أندية الدرجة الأولى "توفير سيارة إسعاف وقوات أمن الملاعب وحاملي النقالة وجالبي الكرات في المباريات التي تجرى في ملاعبها، وبعكسه يتعرض النادي الى عقوبات أشد وغرامة مالية".

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