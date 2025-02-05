شروط وتفاصيل بطولة كأس الخليج للأساطير في الكويت

شفق نيوز/ تحتضن دولة الكويت منافسات النسخة الأولى من بطولة قدامى اللاعبين "أساطير الخليج" لكرة القدم، وذلك في الفترة من 20 إلى 24 شباط الجاري، بتنظيم من المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل المسابقة، حيث تقام البطولة من 23 إلى 27 شباط الجاري، بمشاركة 11 لاعبًا في كل فريق، وستكون بعثة كل منتخب مكونة من 30 فردًا، منهم 20 لاعبًا بالإضافة إلى 10 أفراد من البعثة الإدارية والفنية، بما فيهم الحكم والإعلامي، شرط أن يكونوا قد شاركوا في البطولات الخليجية السابقة.

وتستمر المباراة لمدة 20 دقيقة لكل شوط، مع استراحة مدتها 10 دقائق بين الشوطين، كما تُسمح التبديلات المفتوحة، ويجوز للاعبين المشاركة أكثر من مرة خلال المباريات.

ويُحتضن ملعب استاد جابر الأحمد في الكويت فعاليات البطولة، فيما يُشترط أن يكون عمر اللاعبين المشاركين في البطولة من مواليد 1985 وما دون، مع ضرورة أن يكونوا قد شاركوا في واحدة من بطولات كأس الخليج السابقة.