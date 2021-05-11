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شركة صينية تكلف بمشروع اعادة بناء نادي القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-11T09:21:02+0000
شركة صينية تكلف بمشروع اعادة بناء نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ قال علي زغير عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية ان الشركة الصينية HCEG المنفذة لمشروع نادي القوة الجوية الرياضي ستباشر بتهديم المقر القديم للنادي واعادة بنائه.

واضاف زغير لوكالة شفق نيوز ان الشركة ستباشر بالمهمة فور حصول الادارة على الموافقات الرسمية من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وهي اللجنة المشرفة العليا الخاصة بمشاريع الاستثمار.

ودعت الادارة بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع وتسهيل الإجراءات بغية مباشرة الشركة الصينية  بالمشروع بالسرعة الممكنة .

واوضح ان الادارة الجوية اتفقت مع الشركة الصينية على ان يكون البدء بعد استحصال الموافقات من الملعب الرئيسي ثم بالملحقات التي تشمل ملاعب تدريب وقاعة متعددة الأغراض ومسبح وفندق حسب العقد المبرم بين الطرفين.

 

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