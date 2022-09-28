شركة رياضية تبدي استغرابها من اعتذار الاتحاد عن خوض مباراتين مجانيتين للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشفت إحدى الشركات الرياضية المتعهدة بإقامة المباريات، اليوم الاربعاء، عن اعتذار الاتحاد العراقي عن اقامة مباراتين وديتين إحداهما مع فريق تأهل لكأس العالم، فيما أعربت عن "استغرابها" لأسباب الاعتذار.

وقال مصدر في شركة هاتريك للرياضة المتعهدة بإقامة مباريات كرة القدم لوكالة شفق نيوز ان "كوستاريكا التي تستعد لبطولة كأس العالم وافقت على اللعب مع منتخب العراق على ان تكون المباراة اما في اسبانيا خلال تواجد المنتخب العراقي هناك للقاء المكسيك ودياً، أو إقامتها في الامارات يوم 26 من شهر تشرين الاول المقبل".

واضاف المصدر ان "منتخب غامبيا طلب ايضا اللعب وديا ومواجهة المنتخب العراقي في دبي حيث يتواجدون هناك في معسكر تدريبي ، وكذلك ابدى رغبته باللعب في البصرة وحدد المباراة بين يومي 19 او 20 من تشرين الثاني المقبل".

واشار المصدر الى ان "الاتحاد العراقي اعتذر بسبب ارتباطات الدوري الممتاز مع أن المنتخب سيواجه المكسيك وديا في اسبانيا بنفس الوقت تقريباً".

ولفت المصدر إلى ان "المباراتين ودية ومن دون أي مبالغ يتحملها الاتحاد الا في حال جاء الوفد الغامبي للبصرة فسيتحمل فقط اجور الاقامة والطيران فقط ، وهذه اجور قليلة لأن الرحلة من دبي للعراق غير مكلفة".