شركة "الاضواء": غداً تعود مباريات الدوري الممتاز للشاشة و"العراقية" تتحمل مسؤولية التوقف

شفق نيوز/ اعلنت شركة "الأضواء" للإنتاج الفني، الراعي الرسمي للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عودة البث المباشر للمباريات مع انطلاق منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري، فيما حملت شبكة الاعلام العراقي توقف النقل التلفزيوني.

وقال ممثل الشركة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حمزة القريشي، لوكالة شفق نيوز "لقد توصلنا اليوم الى حل ثنائي بين شركتنا وقناة (شباب سبورت) وسنعود لنقل المباريات الجماهيرية عبر شاشات التلفاز".

وأكد انه "يوم غد الأربعاء سيتم نقل مباراة فريقيّ الزوراء والشرطة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري، في حين سيتم نقل المباريات الاخرى عبر السوشل ميديا وسنقوم بذلك مجاناً إكراماً للجمهور العراقي".

وبشأن توقف النقل التلفزيوني للمباريات في الجولة السابقة، أوضح القريشي، ان "قناة العراقية الرياضية التابعة لشبكة الاعلام العراقي هي من تتحمل مسؤولية ذلك، حيث انها ماطلت بالتفاوض مع شركتنا وتريد ان تحتكر حقوق النقل بالكامل وليس مناصفة مع الشركة".

واضاف "العراقية الرياضية كانت تتفاوض اليوم مع اتحاد لكرة القدم على حقوق نقل المباريات مقابل مبلغ زهيد، واشترطت ايضا ان يكون البث حصرا لها ومنع قناة (شباب سبورت) وحرمانها من النقل".

واشار القريشي الى ان شركته "متعاقدة مع قناة (شباب سبورت) فقط لنقل المباريات، وكان هدفها الاول اسعاد الجمهور واستمرت رغم خسارتها خمسة ملايين دولار الموسم الماضي للدوري الممتاز"، مبينا ان "قناة (شباب سبورت) نقلت عبر شركتنا في الموسم الماضي 575 مباراة".

وختم بالقول "نأمل ان تحل هذه المشكلة في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز ويتم نقل المباريات بشكل طبيعي".

من جانبه امتنع معاون مدير قناة العراقية الرياضية، احمد الصراف، من توضيح حقيقة ما جرى خلال اتصال مع وكالة شفق نيوز، واكتفى بالقول ان "سبب الخلل الذي حصل ليس منا، وهناك تحركات لحل هذا الاشكال قريبا جدا وسنحصل على حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي الممتاز".