أشرف حكيمي مهدد بالسجن 15 عاماً بتهمة الاغتصاب

شفق نيوز- متابعة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الدولي المغربي ونجم فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، مهدد بالسجن بعد اتهامات له اغتصاب فتاة في قضية تعود إلى شباط/فبراير 2023.

وطالب الادعاء العام في فرنسا بموجب قرار نهائي صدر في 1 آب/أغسطس بإحالة اللاعب المغربي أشرف حكيمي (26 عاما) إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

وتعود وقائع القضية إلى ليلة السبت 25 شباط/فبراير 2023 عشية مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا وباريس سان جيرمان والتي غاب عنها حكيمي.

وأبلغت شابة تبلغ من العمر 24 عاماً الشرطة بأنها تعرفت على اللاعب عبر تطبيق "إنستغرام" في 16 كانون الثاني/يناير 2023 وتواصلا لعدة أسابيع قبل أن تزوره تلك الليلة في منزله بضاحية بولوني-بيلانكور بعد أن أرسل لها سيارة خاصة.

وتقول الشابة إن اللاعب قبلها وأجبرها على علاقة جنسية رغم رفضها قبل أن تدفعه بقدمها ثم أرسلت رسالة نصية إلى صديقتها التي جاءت لنقلها من المكان.

وإذا ثبتت التهمة خلال المحاكمة فقد يواجه حكيمي عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما.

وتم استدعاء المغربي حكيمي في وقت سابق ولكنه أنكر التهم الموجهة إليه بشكل قاطع مؤكدا في تصريحات سابقة أن القضية محاولة ابتزاز مالي فيما استمر نادي باريس سان جيرمان في دعمه طوال فترة التحقيق مشددا على ثقته في العدالة.