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شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-25T14:07:38+0000
شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

شفق نيوز/ عقدت ادارتا نادي النفط والشرطة اجتماعا استثنائيا، يوم الجمعة، بشأن مصير هداف النفط ولاعب المنتخب الوطني محمد داوود بشأن وجهته المقبلة .

وقال مشتاق كاظم امين سر نادي النفط لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع تمحور حول الحديث عن لاعبنا محمد داود الذي كثرت التصاريح حول اتفاقه مع الشرطة ودخول الاتفاق لمرحلة متقدمة لابد من حسمها، لاسيما بعد تقديم نادي الشرطة عروض مغرية له للانتقال لفريقه الكروي بالانتقالات الشتوية".

وأضاف كاظم؛ لقد وضعنا شرطين أمام ادارة الشرطة الأول هو تحديد قيمة مالية مقابل الاستغناء عنه والثاني هو استغناء الشرطة عن لاعبين للنفط.

وابدى مشتاق استغرابه لتصرف إدارة الشرطة بمفاتحة اللاعب في هذا الوقت الحرج كون ذلك يشتت فكره ولم يقدم ما ينبغي تقديمه من مستوى مع فريقه النفط خلال ما تبقى من منافسات الدوري قبل الانتقالات الشتوية.

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