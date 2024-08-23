شراكة عراقية رقمية مع الليغا تجلب مباريات الدوري الاسباني الى العراقيين

شفق نيوز/ ذكر موقع "برودكاست برو" الذي يتخذ من دبي مقرا له، أن رابطة الليغا الاسبانية أبرمت اتفاقا مع منصة "1001" العراقية للمنوعات، من أجل نيل الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الاسباني لعشاق كرة القدم في كافة انحاء العراق.

وبحسب موقع مجلة "برودكاست برو" الالكترونية التي تهتم باخبار التلفزيون والأفلام والإذاعة، فإنه في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الليغا ومنصة "1001"، فإنهما ستعملان معا من اجل مكافحة التهديد المتزايد للقرصنة، والذي يمثل تحديات كبيرة لصناع المحتوى وموزعيه على مستوى العالم.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان في إطار خطوة توسع مهمة على مستوى العالم، فقد أعلنت الليغا عن اتفاقية البث الحصري لمشتركي "1001" العراقية للمواسم القادمة من 2024/25 إلى 2027/2028 من مباريات الليغا المثيرة لجميع انحاء العراق.

وتابع التقرير؛ أن الاتفاقية التي ستستمر لسنوات، تمنح منصة "1001" حقوق البث لكافة مباريات الليغا ال380 ، وذلك بدقة عالية وبشكل كامل على الاجهزة المجهزة تقنيا لذلك (1080 بكسل). كما سيكون بالإمكان مشاهدة مباريات مباشرة من دوري الدرجة الثانية في إسبانيا والبرامج الرياضية الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن "1001" هي منصة متسارعة الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكون بذلك المركز الرقمي الرئيسي لمحتوى الليغا في العراق.

وذكر التقرير أن "1001" تخطط أيضا لتطوير مجموعة من البرامج المحلية والمصممة للمشاهدين العراقيين بشكل خاص، بما في ذلك برامج حوارية مبتكرة مع نقاد محليين ومقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، لتلبية الطلب على التطورات عن الأندية المفضلة بوقتها الزمني.

وتابع التقرير انه بالاضافة الى المنصات الرقمية، فإنه سيجري أيضا عرض محتوى الليغا على قناة "الشرقية" و"الشرقية نيوز" التي لها أكثر من مليون مشاهد يوميا، وهو ما من شأنه تعزيز انتشار الليغا في المنطقة.

واوضح التقرير؛ ان خطوات الشرطة هذه تتلاءم مع استراتيجية الليغا في التعامل مع العراقيين ممن يتمتعون بالخبرة الرقمية، حيث تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية، مضيفا أنه في ظل انخراط 40% من الشبان العراقيين في كرة القدم ويتابع العديد منهم أندية الدوري الإسباني بشكل منتظم، فإن هذا التعاون سيعزز العلاقة بين المشجعين العراقيين والرياضة.

ونقل التقرير عن رئيس الليغا خافيير تيباس تعليقا على صفقة الشراكة، قوله إن "التحالف مع (منصة) 1001 يمثل خطوة مهمة في استراتيجية التوسع العالمية، حيث ستصل أحداث كرة القدم المفرحة في الليغا، الى قلوب المشجعين العراقيين، مما يقوي التواصل الأكثر عمقا مع الرياضة التي يحبونها".

كما نقل التقرير عن المؤسس المشارك لمنصة "1001" محسن خيرالدين غارسيا، قوله إنه "يسعدنا ان الليغا قد اختارتنا في السوق العراقية، لنكون أول منصة بث محلية في المنطقة، نحن نتطلع بفارغ الصبر الى بداية الموسم الجديد لإظهار مدى حماس العراقيين للتفاعل مع الدوري الاسباني كما لو أنها بطولتهم الخاصة".

الى ذلك، اشار التقرير الى ان الليغا ومنصة "1001" اتفقا على ضرورة التعامل مع التحدي المتزايد للقرصنة الرقمية، مضيفا أن هذا التعاون يتضمن تبادل المعلومات ومراقبة اتجاهات القرصنة وتطبيق لوائح حقوق النشر لحماية المحتوى، بما يساهم في الحد من انتشار المحتوى غير المصرح به.

ورأى التقرير أنه من خلال الشراكة بين الليغا و"1001"، سيكون هناك معيار جديد في المنطقة يعزز التلقي القانوني للمحتوى الرقمي، ما يساهم في المعركة العالمية ضد القرصنة الرقمية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز