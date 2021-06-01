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شرار حيدر ينفي إبعاد كاتانيتش ويكشف نقاط "تصحيح المسار"

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-01T19:28:35+0000
شرار حيدر ينفي إبعاد كاتانيتش ويكشف نقاط "تصحيح المسار"

شفق نيوز/ كشف شرار حيدر رئيس نادي الكرخ، عضو جبهة تصحيح المسار الرياضي الذي يقوده حكيم شاكر، يوم الثلاثاء، أبرز ما جاء في بيان تشكيل جبهة تصحيح المسار، نافياً السعي لاستبعاد مدرب المنتخب كاتانيتش.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز إن "أهم نقاط البيان المنبثق عن اجتماع نادي الكرخ اليوم هو فصل السياسة عن الرياضة".

وأضاف، "ننفي جملة وتفصيلا ماورد ببعض المواقع بشان احدى النقاط المدسوسة وهي ابعاد المدرب كاتانيتش عن المنتخبات الوطنية".

وأردف حيدر بالقول، "إننا جميعا مع مشوار المنتخب ومع كاتانيتش الذي يسير بخطى صحيحة ويقود المنتخب بشكل جيد فلا صحة بسعينا لاستبعاده".

واشار الى ان الجبهة طرحت نقطة مهمة وهي يجب على السيد رئيس الوزراء ان يتبنى مشروع الاصلاح الرياضي ويسمع جميع الاطراف ولايعتمد على طروحات واراء من جهة واحدة .

وعقد اجتماع الجبهة في وقت سابق الثلاثاء بنادي الكرخ الرياضي بقيادة حكيم شاكر صاحب التأسيس.

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