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التثنية تبعد شرار حيدر عن رئاسة اتحاد كرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-28T14:31:45+0000
التثنية تبعد شرار حيدر عن رئاسة اتحاد كرة القدم

شفق نيوز/ اعلن شرار حيدر، يوم الأربعاء، انسحابه من الترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم.

وقال شرار حيدر لوكالة شفق نيوز، انه قرر عدم تقديم اوراقه الترشيحية لرئاسة الاتحاد لعدم إكتمالها بعد سحب تثنيتين منها وهما من الحدود والبيشمركة وذلك  بتأثيرات وضغط من وزير الشباب عدنان درجال.

واضاف ما يحدث لايمت بصلة للرياضة وكنت اتمنى ان تكون المنافسة بشكل واضح ولا تدخل به التاثيرات.

وبين "انني وجدت الامل ضعيف باكتمال اوراقي الترشيحية فيما يخص الانتخابات اذ احتاج اربع تثنيات وبقت لدي واحدة وهي من نادي الحسين بعد سحب ناديي الحدود والبيشمركة التثنية".

وبعد انسحاب شرار باتت الساحة خالية لعدنان درجال إذ سيكون مرشحا وحيداً لرئاسة اتحاد الكرة العراقي.

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