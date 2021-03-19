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شرار حيدر يلوح بتسجيلات صوتية: ضغوطات من درجال وسياسيين على الهيئة العامة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-19T08:11:01+0000
شرار حيدر يلوح بتسجيلات صوتية: ضغوطات من درجال وسياسيين على الهيئة العامة

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي الكرخ الرياضي، شرار حيدر، ان الأندية التي تمثل الهيئة العامة في اتحاد الكرة تواجه ضغوطاً من قبل وزير الشباب والرياضة وسياسيين.

وقال شرار حيدر في لقاء متلفز اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الهيئة العامة تتعرض لضغوطات من وزير الشباب والرياضة وسياسيين يؤثرون على الاندية المؤسساتية من اجل الضغط عليها في الانتخابات.

وبين حيدر ان اتصالات تجرى من الان بشكل مكثف على الاندية الداخلة ضمن الهيئة العامة لكسب أصواتهم.

واشار "لدينا تسجيلات تثبت ذلك، ستكشف في وقتها اذا ماتعرضت الاندية لضغوطات اشد".

يذكر ان التطبيعية حددت الرابع من شهر نيسان موعدا لاجتماع الهيئة العامة بغية التصويت على النظام الأساسي والمصادقة عليه .

 

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