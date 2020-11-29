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شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-29T08:47:46+0000
شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

شفق نيوز/ كشف الكابتن شرار حيدر رئيس نادي الكرخ، يوم الأحد، عن أسباب الخسارتين المتتاليتين لفريقه الكروي خلال المرحلتين الرابعة والخامسة على التوالي.

وقال شرار حيدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "السبب الرئيس للخسارتين المتتاليتين للكرخ هو فيروس كورونا الذي أصاب المدرب القدير كريم سلمان والذي يعتبر ايقونة الفريق وعراب اللاعبين داخل الملعب".

واضاف حيدر؛ ان "الفريق فقد 6 نقاط مهمة خلال ايام بسيطة، فبعد أن كان ينافس مع فرق المقدمة تراجع للمركز الثامن".

وأعرب عن أمله ان "يمن الله بالشفاء العاجل على المدرب كريم سلمان وعودته لقيادة الفريق لتحسين النتائج في مباريات الأدوار المقبلة".

وكان فريق نادي الكرخ قد مني بخسارتين في الدور الرابع أمام فريق نفط الوسط 0 - 1، وخسر بنفس النتيجة في الدور الخامس امام السماوة ليتجمد رصيده عند النقطة السابعة ويتراجع للمركز الثامن في الترتيب العام للدوري الممتاز.

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