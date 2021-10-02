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شرار حيدر يفتح النار على مزدوجي المناصب في اتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-02T06:57:13+0000
شرار حيدر يفتح النار على مزدوجي المناصب في اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز / دعا رئيس نادي الكرخ، شرار حيدر، يوم السبت، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم (المشمولين بازدواجية المنصب)، إلى تقديم استقالتهم من أحد، واحترام القوانين العراقية.

وقال حيدر، لوكالة شفق نيوز، إن "احترام القوانين العراقية أمر ضروري في الوسط رياضي خاصة، كما يجب تنفيذ الوعود التي قطعوها الأعضاء قبل الانتخابات على أنفسهم بعدم الجمع بين منصبين رياضيين في حال الفوز بالانتخابات".

وأضاف أن "القانون الذي أقر في البرلمان لا بد أن يحُترم والذي يلزم الأعضاء بعدم ازدواجية المناصب وحسب النظام الأساسي للاتحاد".

وأبدى رئيس نادي الكرخ، استغرابه من "عدم تطبيق بعض من أعضاء الاتحاد للقانون، ولاسيما انه القانون نشر في وسائل إعلام رسمية".

وختم حيدر، حديثه بالقول: "نأمل أن يقدم من هو مشمول بالقرار استقالته كي لا يكون تحت طائلة القانون".

وكان شرار حيدر، قد رشح نفسه لرئاسة اتحاد الكرة إلى جانب عدنان درجال، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأصوات الكافية للظفر بالرئاسة من منافسه عدنان درجال.

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