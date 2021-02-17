شرار حيدر يعلق على ترشيح حسين سعيد لرئاسة الاتحاد العراقي

شفق نيوز/ رحب رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، يوم الاربعاء، بترشيح حسين سعيد لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز، "لافرق بيننا كلنا نجوم ولا يوجد اي فرق فكلنا يعمل لخدمة الكرة العراقية لكن الأهم هو من يقود الكرة العراقية للمرحلة المقبلة شخصية ادارية لها تاريخ".

واوضح ان "سعيد له تاريخ حافل مع الكرة العراقية ومن حقه ومن حق أي رياضي يمتلك المواصفات المتكاملة ان يرشح لرئاسة الاتحاد".

واشار حيدر الى ان "من يرشح امامي لمنصب الرئاسة لا يؤثر بي ولا يزعجني فالمنافسة شريفة والبقاء لمن ستنتخبه الهيئة العامة لاتحاد الكرة".

وتابع "سبق ان منحت ترشيح نادي الكرخ للمرحوم احمد راضي وانسحبت امامه من الترشيح لكن عندما رحل عدت لأرشح نفسي لرئاسة الاتحاد ، وهذا دليل على نكران الذات وإحترامي لزملائي".

واعلن رئيس اتحاد الكرة السابق حسين سعيد اول امس الاثنين، انه يدرس مسألة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة العراقي بعد مطالبة العديد من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد له. مشيرا إلى أن موضوع ترشحه لم يحسم بعد.