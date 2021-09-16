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شرار حيدر يرفع طعناً بنتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-16T04:37:35+0000
شرار حيدر يرفع طعناً بنتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ رفع الكابتن شرار حيدر عن طريق محاميه صباح الشبيبي، يوم الخميس، طعناً رسمياً على انتخابات اتحاد الكرة العراقي للجنة الاستئناف والمحاكم الرياضية العراقية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشف شرار حيدر، في تصريح له ورد إلى وكالة شفق نيوز، من خلال الطعن المخالفات التي كانت سبباً في تقديم الشكوى والطعن بانتخابات اتحاد الكرة والتي فاز بها منافسه عدنان درجال.

وقال شرار حيدر، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تلتزم بالحيادية، وكانت منحازة لدرجال، حيث صرح رئيس اللجنة الانتخابية المكلف من الاتحاد الدولي في احدى لقاءاته التلفزيونية وقال بالحرف بأن "البطل" عدنان فاز وانه سيطور الكرة العراقية .

وأشار شرار حيدر، إلى أن درجال دخل الانتخابات وهو مازال سياسياً ووزيراً للشباب والرياضة، كما أنه سيدخل في الانتخابات الحكومية ككتلة سياسية ولهذا لايوجد استقلال ولا حيادية وذلك لايجوز قانوناً  .

وتضمنت الشكوى ايضاً، وفق شرار حيدر، بأن ترشيح وزير نفسه يتعارض مع استقلال الاندية كونه وزيراً للشباب والرياضة ووجوده يحدث تضارباً في المصالح الانتخابية .

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