شرار حيدر يدق ناقوس الخطر على الكرة العراقية بسبب كورونا

شفق نيوز/ ابدى رئيس نادي الكرخ شرار حيدر يوم الخميس قلقه بشأن لاعبي الدوري الممتاز وأُسرهم بعد انتشار فيروس كورونا بسرعة بالآونة الاخيرة .

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز إن الإصابات بدأت تنتشر بشكل واسع بين لاعبي الفرق الرياضية ولاسيما فرق الدوري الممتاز وأُسرهم الذين أصيبوا لعدم معرفتهم بإصابات أبنائهم كون اللاعب لا تظهر عليه الأعراض لإمتلاكه المناعة .

واشار الى انه لاحظت انتشار الفيروس بين اللاعبين الدوري الممتاز من خلال الفحوصات الدورية المكلفة على النادي، مبينا أنه كان من الأجدر إيقاف الدوري بعد المرحلة الثانية كون حياة الناس اهم من اي شيء.

واضاف "اننا نستغرب هذا التسرع والإصرار على استمرار الدوري الممتاز ، موضحا أن الفرق دخلت بعد أيام بسيطة جدا لمنافسات المرحلة الثانية وكان المفروض على الأقل منح الفريق راحة اسبوعين لإستشفائهم من الجهد الذي لحقهم من المرحلة الأولى .

ويحتل الكرخ المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد انتهاء الجولة الاولى من المرحلة الثانية لمنافسات الدوري العراقي الممتاز .