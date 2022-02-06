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شرار حيدر: قرار اقامة خليجي 25 في البصرة سياسي وليس رياضيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-06T07:22:15+0000
شرار حيدر: قرار اقامة خليجي 25 في البصرة سياسي وليس رياضيا

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي الكرخ شرار حيدر يوم الأحد، أن قرار إقامة كاس الخليج ورفع الحظر عن العراق سياسي وليس رياضياً.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز؛ ان قرار اقامة خليجي 25 في البصرة ورفع الحظر عن ملاعبنا سياسي وليس رياضيا، وعلى الدولة أن تدعم الملفين المهمين وتقوم بدورها الفعال لاعادة الحياة الكروية لملاعبنا.

واشار حيدر الى ان العراق يمتلك ملاعباً على مستوى عال وقادر لاستضافة المنتخبات والبطولات في مشاركات ودية ورسمية.

وتابع رئيس نادي الكرخ؛ أنه لابد من الضغط على الاتحاد الدولي والدول الخليجية بغية استحصال الموافقات الرسمية لاحتضان ملاعبنا لبطولة الخليج المقبلة والبطولات الاخرى لاسعاد الجمهور العراقي الذي يعتبر كرة القدم متنفسه الوحيد .

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