شرار حيدر عن انتخابات رئاسة اتحاد الكرة العراقي: صراع من أجل البقاء

شفق نيوز/ وصف رئيس نادي الكرخ والمرشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، شرار حيدر، يوم الثلاثاء، تطبيق قرار عدم الجمع بين منصبين وزاري ورياضي "انتصاراً للديمقراطية"، في إشارة لمنافسه الانتخابي على رئاسة الاتحاد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز، ان "صراعنا ليس صراعا انتخابيا فحسب، إنما صراع من أجل البقاء وإنهاء الإقصاء واغتيال الديمقراطية، لذا أنا مصرٌ على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة ولا عائق يمنعني من ذلك".

واضاف ان "انتصار الحق في النظام الانتخابي تحقق بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة والتي أكدت على عدم الجمع بين المنصب الوزاري التنفيذي وبين الترشيح لمناصب اخرى واستغلال السلطة الحكومية والمال العام من اجل مصالح شخصية".

وبشأن اعتراضه على بعض نقاط قانون الاندية، اوضح حيدر "نعم انا دائماً مع احترام وتطبيق القوانين العراقية كأي مواطن عراقي واعي ووطني".

وتابع "اعتراضنا على بعض فقرات القانون لان الهدف منها هو الاقصاء للبعض وهي فقرات مقصودة ونعلم من فرضها واصر على إدراجها في مقترح القانون وما هي الاهداف من ورائها، واثبتت الايام ذلك بعد محاولات إبعادي من الترشيح عن طريق جمع التثنيات والمحاولات المستميتة لإبعاد المنافسين والتفرد في السباق".

وكانت لجنة انتخابات الاتحاد العراقي الكرة القدم، قد وافقت على ترشح شرار حيدر رسميا لمنصب رئيس الاتحاد في الانتخابات المزمع اقامتها منتصف ايلول المقبل.