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شرار حيدر: ضمنت منصب الرئيس وعدنان درجال فضل الترشيح السياسي على الرياضي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-20T07:36:11+0000
شرار حيدر: ضمنت منصب الرئيس وعدنان درجال فضل الترشيح السياسي على الرياضي

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، يوم الأحد، أنه ماضٍ بترشيحه لرئاسة اتحاد الكرة، نافيا وجود أي اتفاقات بينه وبين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن تحديد المناصب.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدنان درجال لم يكن منافسا لي لانه لم يعلن عن ترشحه الى الان، ولأنه اساساً يرغب الترشيح السياسي واعلن عن رغبته السياسية رسميا".

واشار انه يثق بالهيئة العامة الذين وعدوه بصدق منح أصواتهم للفوز بالرئاسة.

وفيما يخص رفضه لقانون الأندية ومعارضته ومساعيه لإفشال تمريره في البرلمان، قال حيدر ان "القانون فيه نقاط لاتخدم الاندية فمن الاجدر ان لا نسمح بتمريره"، موضحا أن "أهم تلك النقاط المعترض عليها من قبلنا ، هو جعل رؤساء الأموال يمتلكون الاندية ويتحكمون بمصيرها بعد تراس أي نادي يرغبون من خلال ما يملكون من أموال بعد قرار تمليكها عبر القانون الأخير للأندية، وهذا بالتأكيد سيجعل الرياضيين الذين خدموا الرياضة سنوات طويلة خارج أسوار الاندية".

وكان مجلس النواب العراقي، قرر تأجيل التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

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