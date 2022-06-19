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شرار حيدر: الفشل الإداري لاتحاد الكرة وراء المستوى السيء للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-19T07:49:07+0000
شرار حيدر: الفشل الإداري لاتحاد الكرة وراء المستوى السيء للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ عزا رئيس نادي الكرخ شرار حيدر سبب مرور المنتخب العراقي لكرة القدم بأسوأ حالاته والانحدار الى التخبط الإداري لاتحاد الكرة.

وقال شرار حيدر لوكالة شفق نيوز؛ ان سبب التراجع في الكرة العراقية هو الفشل الإداري الواضح وعدم الاستقرار على مدرب ومجموعة متنوعة من أبرز اللاعبين.

واثنى حيدر على عمل لجنة المسابقات هذا الموسم، مؤكدا انها افضل بكثير جدا من سابقاتها لعدم التمييز في التعامل مع جميع الفرق والالتزام بتوقيتات المباريات دون تأجيل.

ومضى بالقول إن لجنة المسابقات عملت بعيدا عن كسب رضا هذا النادي أو ذاك، وبعيدا عن المجاملات والمصالح الشخصية والمحسوبيات.

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