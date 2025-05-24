شتوتغارت بطل كأس ألمانيا للمرة الرابعة

شفق نيوز/ نجح فريق شتوتغارت بالتتويج بلقب كأس ألمانيا بعد تغلبه على أرمينيا بيلفيلد بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، مساء السبت.

ونجح شتوتغارت في تحقيق أول لقب كأس له منذ عام 1997، وهو لقبه الرابع في البطولة، أول لقب في بطولة كبيرة للفريق منذ تتويجه ببطولة الدوري في موسم 2006-2007.

وتقدم شتوتغارت في الدقيقة 15 عن طريق نيك فولتيماد، وفي الدقيقة 22، أضاف الهدف الثاني عن طريق إنزو ميلوت.

وسجل دينيز أونداف الهدف الثالث في الدقيقة 28، ثم أحرز ميلوت هدفا ثانيا له ورابعاً لفريقه بالدقيقة 66.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، قدم أرمينيا بيلفيلد أداء جيداً، نجح من خلاله في تسجيل الهدف الأول عن طريق جوليان كانيا في الدقيقة 82، ثم سجل له جوشا فاغنومان لاعب شتوتغارت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 88.

وعوض شتوتغارت المستوى الكارثي الذي قدمه هذا الموسم في الدوري، حيث اكتفى بالمركز التاسع برصيد 50 نقطة، بعدما كان قد احتل المركز الثاني في الموسم الماضي خلف البطل باير ليفركوزن.

جدير بالذكر أن أرمينيا بيلفيلد، الذي ضمن التأهل إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل، خطف الأنظار بمشواره المذهل في الكأس هذا الموسم.

وكان بيلفيلد قد أقصى 4 أندية من الدرجة الأولى هي باير ليفركوزن ويونيون برلين وفرايبورغ وفيردر بريمن، وقبلها هانوفر (الدرجة الثانية).