إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي بركلات الترجيح على روما مورينيو

توج فريق إشبيلية الإسباني بطلاً للدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب3 مواسم، على آخر ألقابه المفضلة.

إذ حقق الفريق الإسباني الفوز على روما الإيطالي بنتيجة 4-1، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي الدوري الاوروبي موسم 2022-2023.

وأقيمت مباراة إشبيلية ضد روما، على ملعب بوشكاش آرينا بالمجر، في نهائي الدوري الأوروبي 2023.

وامتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، قبل الذهاب لركلات الترجيح عقب فشل الفريقين في هز الشباك.