شبكة الحماية بأربيل تدعو ذوي الإعاقة لاستكمال تحديث بياناتهم "قبل قطع الرواتب"

شفق نيوز/ دعت شبكة الحماية الاجتماعية في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ذوي الإعاقة الى استكمال تحديث بياناتهم ولوحت بقطع رواتبهم، في حال عدم تحديثها.

وقال مدير الشبكة محمد سعيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مديرية شبكة الحماية الاجتماعية في أربيل تطلب من المعاقين والمحميين استكمال بياناتهم الحيوية بحلول نهاية الشهر الجاري، وإلا سيتم قطع رواتبهم ومساعداتهم".

وأوضح سعيد أن "يجب على جميع المستفيدين تكرار القياسات الحيوية الخاصة بهم، وإلا سيتم قطع رواتبهم ومزاياهم"، مبيناً أن "ذلك يأتي بسبب المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمساواة الرواتب والمساعدات في شبكة الحماية الاجتماعية".

وقال إن "المكفوفين، والصم، والهيموفيليا، والثلاسيميا، والجسدي، وقصر القامة، وكذلك الشلل الدماغي، والتوحد، ومتلازمة داون، وبيركول، والفصام، يجب أن يكون لديهم جميعاً قياسات حيوية".

وأضاف أن "25 ألف شخص في محافظة أربيل يستفيدون حاليا من مساعدة حكومة إقليم كوردستان، حتى الآن نصفهم فقط لديهم القياسات الحيوية والبقية لم يبدأوا المعاملات، لذلك يجب عليهم إجراء القياسات الحيوية".