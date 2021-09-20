شبح الإبعاد يهدد الدوري العراقي الممتاز.. 270 شكوى و17 مليار دينار واجبة الدفع

شفق نيوز / كشفت لجنة التراخية في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، عن عدد الشكاوى المرفوعة من قبل لاعبين ومدربين في الدوري الممتاز، للاتحاد الآسيوي بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المادية حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة، ماجد ثامر، لوكالة شفق نيوز، إن "270 شكوى رفعت من قبل لاعبين عراقيين وأجانب ومدربين محليين إلى الاتحاد الآسيوي، بسبب عدم تسديد مستحقاتهم حتى الآن"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "52 شكوى داخلية في اتحاد الكرة للاعبين ومدربين رفعت على أندية".

وأضاف ثامر، أن "نهاية شهر تشرين الأول المقبل، سيكون آخر موعد للديون المترتبة على الأندية التي لا مناص من دفعها أو حلها بين الأندية من جهة، واللاعبين والمدربين والإداريين الذين رفعوا الشكاوى من جهة أخرى".

وأوضح أن "التأخير ليس من صالح إدارات الأندية العراقية المديونة، فالاتحاد الآسيوي لا يتأثر بالتدخلات ولا يجامل وستسحب تراخيص الأندية المقصرة وتبعد من منافسات الدوري الممتاز".

وأعرب ثامر، عن أمله أن يتدخل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لحل الأزمة، كون "أغلب الأندية المديونة وعددها 16 نادياً ممتازاً إضافة إلى نادي واحد من الدرجة الأولى لا تتمكن من التسديد، خصوصاً أن المبلغ الكلي 17 مليار دينار".

وختم رئيس لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي، حديثه بالقول "في حال عدم تدخل الحكومة بحل الموضوع، فمن غير الممكن أن تحل قضية الديون، وسيكون مصير الأندية الإبعاد".