شبح الهبوط يلاحق الطلبة.. لقاءان فقط يحددان المصير

شفق نيوز/ يخوض نادي الطلبة في وقت لاحق، يوم الاربعاء، مباراة مصيرية ضد نادي الحدود ضمن منافسات الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز، على ملعب الراحل احمد راضي.

وقال مدرب الطلبة ثائر جسام لوكالة شفق نيوز، إن "الطلبة في موقف محرج وهو يحاول التخلص من شبح الهبوط، لاسيما بعد ان اصبح في وضع لايحسد عليه يصارع فرق المؤخرة على البقاء".

واضاف، "أمامنا مباراتان فقط لابد من الفوز فيهما؛ فمباراة اليوم امام الحدود تنافسية نتيجتها مهمة، خاصة وان الحدود ايضا يصارع من اجل البقاء في الدوري الممتاز".

وتابع جسام، أنه "التقى باللاعبين وتحدث معهم وركز على الجانب النفسي بغية تحفيزهم لمباراة اليوم"، مشيرا إلى أنهم "اليوم في وضع نفسي وبدني جيد ووعدوا بتقديم كل مالديهم لانقاذ النادي من الهبوط".

واكد، أن "فريق الطلبة يمتلك تاريخا واسما كبيرين ولابد من البقاء في دوري الكبار واسعاد الجمهور الطلابي الذي بقى يؤازر فريقه رغم كل الظروف التي مرت عليه وانعكست سلباً على نتائجه".

ويمتلك فريق الطلبة 35 نقطة بالمركز الثامن عشر ، بينما يمتلك الحدود 30 نقطة بالمركز التاسع عشر وينافس على البقاء فريق الصناعات الكهربائية ويمتلك من الرصيد 36 نقطة بالمركز السابع عشر".