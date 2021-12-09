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أشبال بغداد والنجف يفوزان في انطلاق بطولة "الجمهورية" لكرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-09T14:21:44+0000
أشبال بغداد والنجف يفوزان في انطلاق بطولة "الجمهورية" لكرة السلة

شفق نيوز / انطلقت يوم الخميس، بطولة الجمهورية للأشبال لكرة السلة، بمشاركة 12 منتخباً يمثلون منتخبات المحافظات العراقية.

ويشارك في البطولة كل من بغداد - بابل – النجف - الديوانية - واسط - السماوة - ذي قار - كركوك - ديالى - السليمانية - الأنبار  - ميسان.

وفي افتتاح البطولة التي يقيمها الاتحاد العراقي لكرة السلة، التقى منتخب النجف وميسان، وانتهى اللقاء بفوز النجف على ميسان بفارق 18 نقطه وبواقع 40 نقطة مقابل 22نقطة.

وفي المباراة الثانية، التي جرت ضمن المنافسات ذاتها، فاز أبناء العاصمة منتخب بغداد على منتخب واسط، بنتيجة كبيرة قوامها 58-9 نقطة، وجرت المواجهتان في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية ببغداد.

وتلعب الفرق بنظام المجموعات وبواقع أربعة مجاميع، أي ثلاثة فرق لكل مجموعة ويتأهل الأول والثاني إلى الربع النهائي.

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